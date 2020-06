서울 자치구 홍보맨들 활짝 웃다

올해는 코로나19 확진자 등 동선 알리는데 고생 많은 가운데 금천구 송오섭· 동작구 김미자· 성북구 서형석 홍보과장 4급 승진...성동구 이선하 ·성북구 이종화 언론팀장 5급 승진 기쁨 안아

[아시아경제 박종일 기자] 공무원들은 1년에 1월과 7월1일자 두 차례 승진과 전보 등 중요한 인사 이동 계기를 맞게 된다.

6월말에는 하반기(7월1일자) 시작하는 승진이 기다린다.

올해도 2020년 하반기 승진 내용이 모두 발표됐다.

이런 가운데 서울 25개 자치구 홍보맨들의 승진 잔치가 이어져 축하와 함께 박수를 받고 있어 화제다.

특히 올해 자치구 홍보맨들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)같은 국가적 감염증 상황을 구미들에게 신속하게 알리는데 토·일요일도 없이 근무하는 수고를 했다.

이런 노력 결과 서울 자치구 몇 곳의 홍보과장과 언론팀장, 보도주임 등이 잇달아 승진 영광을 차지하게 됐다.

금천구 송오섭 홍보과장, 동작구 김미자 홍보과장, 성북구 서형석 홍보과장이 4급(서기관) 승진 대열에 합류했다.

금천구 송오섭 복지가족국장은 언론팀장을 거쳐 홍보과장을 한 베테랑 홍보맨이다. 특히 서울시 소통담당관으로 2년간 파견되면서 구정은 물론 시정 일부에 대한 이해도를 높인 실력자로 이번 4급 승진과 함께 '1번 국장'인 복지가족국장 발령받았다. 이는 유성훈 금천구청장이 송 국장의 업무 능력과 성실성을 높이 산 결과로 보인다.

동작구 김미자 국장도 언론팀장과 홍보과장을 지낸 동작구내 홍보 전문가다. 김 국장은 언론관계 뿐 아니라 내부 공직 사회도 원만해 4급 승진한 것으로 알려졌다.

성북구 서형석 국장은 서울시에서 민선 7기 성북구로 옮겨와 이승로 구청장의 구정을 적극 뒷받침해 승진 영광을 안았다. 특히 서 국장은 사회복지학 박사학위를 갖고 있는 공무원으로 대학에서 강의도 하는 등 실력을 겸비한 것으로 알려졌다.

중랑구 서인석 전 홍보과장(현 기획예산과장)도 서울시에서 민선 7기에 중랑구로 전보, 홍보과장을 맡다 올 1월부터 기획예산과장을 하다 이번에 4급 초고속 승진해 안전건설교통국장에 임명됐다.

또 성동구 이선하 언론팀장과 성북구 이종화 홍보팀장도 5급 승진 영광을 안았다.

성동구 이선하 팀장은 성실한 자세로 1년 동안 열심히 역할을 다해 이번 5급 승진 대열에 합류했다. 특히 이 과장은 성동구가 중앙정부보다 빨리 QR코드를 활용한 다중시설 진입 시스템을 개발해 이를 홍보하는데 큰 역할을 했다.

성북구 이종화 홍보팀장은 서형석 과장과 호흡을 맞춰 무리 없이 성북구 홍보업무를 본 것이 평가를 받아 승진한 것으로 알려지고 있다. 이 과장은 아래 직원들과 화합에도 능력을 보인 것으로 전해지고 있다.

이와 함께 관악구 손정하 주임과 은평구 박정민 주임도 6급(주사) 승진 기쁨을 안았다.

관악구 손정하 주임은 2년6개월 동안 보도자료 및 기획기사 작성에 뚜렷한 평가를 받았다.

박정민 주임도 묵묵하게 자신의 업무를 해 내 높은 서열로 6급 승진에 합류했다.

공무원들에게 홍보업무는 결코 쉬운 일이 아니다.

공무원들의 일반적인 업무가 아닌데다 특히 예상 못한 상황이 발생했을 때 이를 현명하게 대처해야 하는 어려운 업무이기 때문이다.

민선 구청장들이 이런 업무의 어려움을 인정해 홍보과장과 언론팀장, 보도주임이 이젠 확실히 ‘승진하는 자리’로 인정받고 있는 것이다.

서울시내 한 자치구 관계자는 “홍보업무가 매우 중요하다는 인식이 퍼져 승진자들이 꾸준히 나오는 것을 볼 때 공무원들이 한 번 도전해 볼만한 자리임에 틀림 없어 보인다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr