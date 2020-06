홍콩관련 미국 비자 제한에… 중국 "내정 간섭말라" 반발

[아시아경제 조성필 기자] 미국이 홍콩보안법 제정을 겨냥해 책임이 있는 중국 관리들의 비자를 제한한다고 밝히자 중국이 내정간섭을 중단하라며 강력 반발에 나섰다.

27일 주요 외신에 따르면 주미 중국대사관은 성명을 통해 "중국은 미국의 잘못된 조치에 결연히 반대하며 홍콩은 중국의 홍콩이고, 홍콩 사무는 순수히 중국 내정에 속한다"고 비판했다.

그러면서 "중국은 홍콩사무에 대한 외부 세력의 어떤 간섭도 용납하지 않는다면서, 홍콩보안법 제정은 중국 중앙정부의 권리이자 책임이며 국제적으로도 통용되는 것이라고 주장했다.

이어 "홍콩보안법은 국가안보에 엄중한 위협을 주는 극소수의 행위와 활동을 겨냥한 것"이라며 "이 법은 홍콩의 법률체계 완비, 사회질서 안정, 일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제) 수호, 홍콩 사회의 안정과 번영 등에 목적이 있다"고 강조했다.

중국 외교부 홍콩 주재 사무소도 이날 대변인 명의 성명을 내고 홍콩 업무에 간섭하는 것을 중단하라고 요구했다.

사무소는 "미국이 중국 중앙정부가 홍콩 특별행정구의 자치권을 파괴한다고 모함을 하는 것은 완전히 흑백이 전도된 것"이라며 "누구도 중국 정부보다 전면적으로 일국양제(一國兩制)를 실천하려고 하지도, 중국 정부보다 홍콩의 번영과 안정에 관심을 두지도 못한다"고 주장했다.

앞서 마이크 폼페이오 국무장관은 26일(현지시간) 성명에서 "1984년 중·영 공동선언에 보장된 홍콩의 고도의 자치권을 훼손하거나 인권과 기본적 자유를 침해하는 데 책임이 있거나 연루됐다고 여겨지는 전·현직 중국 공산당 관리들에 대한 비자 제한을 발표한다"며 "이들의 가족 구성원도 제한을 받을 수 있다"고 말했다.

다만 누가 제재 대상인지, 얼마나 포함됐는지 구체적으로 밝히지는 않았다.

