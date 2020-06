안산 유치원 202명 중 111명 장출혈성 감염… 보건당국 대응 강화

[아시아경제 조성필 기자] 질병관리본부(질본)가 27일 경기도와 안산시, 교육부, 식품의약품안전처와 합동 회의를 개최하고 경기 안산시 소재 유치원에서 발생한 장출혈성대장균감염증에 대한 대응 방안을 구체화하기로 했다.

이번 회의에서는 장출혈성대장균감염증 발생 원인 규명에 관한 논의와 함께 현재 유치원에 내려진 폐쇄 조치를 연장하는 방안도 검토된 것으로 알려졌다. 참석 기관들은 장출혈성대장균감염증 발생 현장을 점검하고 역학조사 진행 상황을 공유하기로 한 것으로 전해졌다.

이 유치원에서는 지난 12일 한 원생이 처음으로 식중독 증상을 보인 뒤 급격히 유증상자가 늘었다. 재원 중인 모든 원아와 교사, 조리종사자, 환자가족 등에 대해 진단검사를 벌인 결과, 이날 낮 12시 기준으로 원아 및 종사자 202명 중 111명이 유증상자로 확인됐다.

원아와 종사자, 가족 접촉자 중 57명은 장출혈성대장균감염증 환자로 확진됐다. 입원 중인 22명(원아 20명, 가족 2명) 중 15명의 원아는 일명 햄버거병으로 불리는 용혈성요독증후군(HUS) 의심증상을 보이고 있다. 투석치료를 받은 5명 중 1명은 투석을 중단했으며 증상 호전 여부를 확인하고 있다.

HUS는 1982년 미국에서 덜 익힌 패티가 든 햄버거를 먹은 어린이 수십명이 집단 감염되면서 알려졌으며, 환자의 절반 정도가 신장에 심한 손상을 입은 것으로 파악됐다.

질본은 "장출혈성대장균감염증 예방을 위해 손 씻기 등 위생 수칙을 준수하고, 소고기는 충분히 익혀 먹는 등 음식을 안전하게 먹어야 한다"며 "조리도구를 구분해 사용하고, 설사 등의 증상이 있으면 음식을 손수 조리하지 말아야 한다"고 당부했다.

