마이크로소프트, 체험관 4곳 빼고 오프라인 매장 모두 폐쇄

워싱턴 등 4개 체험관만 남겨

전 세계 오프라인 매장 문 닫아

청산 비용 5400억원 상당

[아시아경제 이현주 기자] 마이크로소프트(MS)가 오프라인 매장을 모두 폐쇄한다.

현지 언론에 따르면 MS가 26일(현지시간) 일부 체험형 매장을 제외하고 미국과 캐나다, 영국 등에서 운영하던 소매점 80여곳을 폐쇄한다고 밝혔다.

이러한 전략은 온라인 판매에 보다 더 집중하기 위함이라고 현지 언론은 전했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지난 3월부터 임시로 영업을 중단했던 매장들은 영구적으로 폐쇄된다. MS 본사가 있는 워싱턴과 뉴욕, 호주 시드니, 영국 런던 등 4곳은 체험관 형태로 바꿔 운영된다.

MS는 오프라인 매장 폐쇄에 드는 4억5000만달러(약 5400억원) 상당의 청산 비용을 확보할 예정이라고 발표했다. 소매점 폐쇄에 따른 구체적인 감축 인원은 알려지지 않았다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr