안산 유치원 '집단 식중독' 학습 과정까지 조사…질본·교육부 대책 회의

보존식 및 환경 검체 검사에서 균 발견되지 않아

학습 프로그램표 확보해 노출 여부 조사

보건소 "모든 가능성 열어 놓고 살펴보겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 경기 안산시 상록구 소재 A유치원에서 발생한 집단 식중독 사고 원인 규명에 난항을 겪고 있다.

지금까지 진행한 보존식과 환경 검체 검사에서 장 출혈성 대장균이 발견되지 않았기 때문이다. 보건당국은 조사 범위를 학습 과정까지 확대하기로 했다.

27일 안산시 상록수보건소는 A유치원의 보존식과 환경검체 검사에 이어 최근 학습 프로그램표도 확보해 학습 과정에서 장 출혈성 대장균에 노출된 것은 아닌지 조사할 예정이라고 밝혔다.

보존식은 식중독 발생 등에 대비해 시설에서 의무적으로 음식 재료를 남겨 144시간 동안 보관하는 것을 말한다. 환경검체는 조리칼과 도마, 문고리 등 인체에 식중독 등의 감염을 유발할 수 있는 모든 검체를 의미한다.

보건소 관계자는 "그동안의 조사는 급식에 집중됐는데 물이나 흙을 마시거나 만지는 학습이 있었다면 이 과정에서 장 출혈성 대장균에 감염됐을 수도 있기 때문에 모든 가능성을 열어 놓고 조사하는 차원에서 학습 과정까지 살펴보는 것"이라고 말했다.

질병관리본부를 비롯한 보건당국은 이날 오후 교육부와 식품의약품안전처, 경기도 등과 함께 안산에서 대책회의를 가질 예정이다. 이번 회의에서는 식중독 발생 원인 규명에 관한 논의와 함께 현재 A유치원에 내려진 폐쇄 조치를 연장하는 방안도 검토될 것으로 전해졌다.

해당 유치원, 다음달 1일 영업 재개 문자 메시지 보냈다 "취소" 번복

식중독 유증상자 현재까지 102명 늘어

이 중 15명 어린이 용혈성요독증후군 증상



A유치원 측은 전날 이번 달 30일까지인 시의 폐쇄 조치가 끝나면 다음 달 1일 영업을 재개하겠다는 내용의 휴대전화 문자메시지를 학부모들에게 보냈다가 잠시 뒤 영업 재개를 취소한다며 번복한 것으로 알려졌다.

이 유치원에서는 지난 12일 한 원생이 처음으로 식중독 증상을 보인 뒤 급격히 늘어 현재까지 102명이 식중독 유증상자로 집계됐다. 보건당국이 원생과 가족, 교직원 등 295명을 대상으로 장 출혈성 대장균 검사를 시행한 결과 49명이 양성 판정을 받았고, 99명은 검사 결과를 기다리고 있다. 나머지 147명은 음성이다.

식중독 유증상 어린이 중 장 출혈성 대장균의 합병증인 용혈성요독증후군(HUS·일명 햄버거병) 증상을 보이는 어린이는 15명이다. 이 가운데 신장투석 치료를 받는 어린이는 4명이다. 이들을 포함해 이번 식중독 사고로 입원한 환자는 모두 23명(유치원생 20명, 원생 가족 어린이 3명)이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr