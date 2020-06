롯데하이마트, 하반기에도 실적 개선 지속 전망

[아시아경제 송화정 기자] 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 38,400 전일대비 2,300 등락률 +6.37% 거래량 250,312 전일가 36,100 2020.06.26 15:30 장마감 close 가 대형 백색가전의 매출 호조와 판관비 절감으로 올해 2분기 기대치를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상된다. 양호한 실적은 하반기에도 이어질 것이란 전망이다.

27일 NH투자증권에 따르면 현재 약 14조원의 긴급재난지원금과 연간 약 34조원에 달하는 해외 소비의 대체로 중산층 이상 가구의 여유자금이 큰 상황이다. 또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 가정 체류시간의 증가로 집과 관련된 소비가 부각되고 있고 정부의 고효율 가전 환급사업도 있어 하반기 내내 대형가전의 수요가 좋을 것으로 전망된다.

이지영 NH투자증권 연구원은 "작년 3분기 에어컨 매출이 약 -40%로 베이스가 매우 낮다"면서 "올해 3분기 무더위로 에어컨의 매출 호조와 이에 따른 실적 레버리지 기대감이 크다"고 말했다. 이 연구원은 "이외에도 올해 부진점포 총 12개점 폐점, 고정비 효율화, 광고판촉비 축소 등을 적극적으로 진행하고 있어 수익성 개선 기대감이 크다"고 덧붙였다.

NH투자증권은 롯데하이마트의 2분기 별도기준 매출액을 전년 동기 대비 2% 증가한 1조923억원, 영업이익은 7% 늘어난 492억원을 기록, 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 이 연구원은 "하반기에도 국내 가전 수요 증가와 전년의 낮은 기저, 부진점포 구조조정 등으로 양호한 실적이 이어질 것"이라고 설명했다.

NH투자증권은 가전판매 호조와 부진점포 구조조정에 따른 수익성 개선 기대감을 반영해 올해 롯데하이마트의 주당순이익(EPS)를 35% 상향 조정하고 목표주가도 기존 3만5000원에서 4만5000원으로 올렸다.

