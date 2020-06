비가 우리에게 보내는 9가지 신호

[아시아경제 이진경 기자] 해마다 이맘때면 장마가 찾아옵니다. 많은 비로 인한 피해사례를 뉴스에서 접하는데요. 대비는 잘하셨나요? 사실 짧은 시간에 폭우가 쏟아지면 우산은 무용지물이지요. 우리 일상생활과 비는 어떤 관계가 있는지 지금부터 알아볼까요?

