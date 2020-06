나주시, 18개 기관과 ‘평생학습도시’ 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 최근 시청 대회의실에서 나주교육지원청 등 18개 평생교육 관계기관과 성공적인 평생학습도시 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 기관별 평생학습자원을 연계, 발전시키기 위한 민·관·학 거버넌스 구축의 일환으로 마련됐다.

협약기관은 나주교육지원청, 동신대·광주대·고구려대 평생교육원, 광주시청자미디어센터, ㈔재난구호사협회, 전남농아인협회 나주시지회 부설 수어통역센터, 노인복지관·일자리지원센터·지역아동센터연합회 등 18개 기관이다.

시와 협약기관은 ▲평생교육 프로그램 관련 콘텐츠 개발 및 보급 ▲평생교육 프로그램 홍보·지원 ▲강사 인력풀 공유 및 교육생 관리 ▲교육생 창업 및 일자리 창출을 위한 인적·물적 자원 연계 ▲학술자료·간행물 등 평생학습 정보 교류, 시설물 활용 등에 적극 협력해가기로 했다.

강인규 시장은 “이번 협약을 통해 지역 전체 학습자원을 상호 연계, 발전시켜 시민들이 평생 배움의 즐거움을 느낄 수 있는 명품 평생학습도시로 정착시켜 가겠다”며 “평생교육을 비롯한 각 기관들이 상호 발전할 수 있는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr