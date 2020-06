전광훈, '조국 명예훼손 혐의' 검찰 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 조국(55) 전 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의를 받는 전광훈(64) 한국기독교총연합회(한기총) 대표회장을 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

서울 종암경찰서는 26일 명예훼손 혐의를 받는 전 목사를 기소의견으로 25일 서울 북부지검에 송치했다고 밝혔다.

전 목사는 올해 1월 경남 진주의 한 체육관에서 열린 기도회에서 '조국 논문을 읽어봤더니 대한민국은 공산주의를 해야 한다고 한다', '교회는 없애야 한다고 했다'는 등의 주장을 한 혐의(명예훼손)를 받는다.

전 목사는 4·15 총선을 앞두고 광화문광장 집회 등에서 자유한국당(현 미래통합당) 등 정당을 지지해달라는 취지의 발언과 '대통령은 간첩' 등의 연설을 한 혐의(공직선거법 위반·명예훼손)로 지난 2월 구속기소되기도 했다. 전 목사는 이후 집회 금지와 보증금 5000만원 등을 조건으로 56일 만에 보석 석방됐다.

