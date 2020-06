[보험 인싸되기]'국민보험' 실손…어느 보험사로 가입해야 이득일까요?

[편집자주] 어려운 보험, 설명을 들어도 알쏭달쏭한 보험에 대한 정석 풀이. 내게 안맞는 보험이 있을 뿐 세상에 나쁜 보험(?)은 없습니다. 알기쉬운 보험 설명을 따라 가다보면 '보험 인싸'가 되는 길 멀지 않습니다.

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명은 최근 실손의료보험 신규가입 연령 상한선을 만 65세에서 만 49세로 낮췄다. 대신 실손보험 가입을 원하는 50세 이상부터 75세까지는 보험료가 상대적으로 비싼 노후 실손보험에만 가입할 수 있도록 했다. 최근 실손보험 손해율이 높아지면서 내놓은 고육지책이다.

실손보험 가입시 방문진단 심사 기준을 강화하기도 한다. 서면으로 이뤄지던 심사 방식도 간호사가 고객을 직접 찾아가 신체 검사를 진행해 건강에 문제가 있는 것으로 나타나면 보험료를 올리거나 가입을 거절한다. 아예 실손보험을 판매하지 않는 보험사들도 10여곳에 달한다.

나날이 실손보험에 가입하기가 까다로워지고 있는 추세다. 아직까지 실손보험에 가입하지 않았다면 과연 어느 보험사에 가입해야 이득일까?

결론부터 얘기하면 '상황에 따라'가 답이다. 어느 보험사에서 가입을 하더라도 실손보험의 보장내역을 똑같기 때문이다.

현재 판매되고 있는 실손보험은 표준화 이후 상품으로, 모든 보험사가 동일한 내용을 보장한다. 1년 갱신 15년 약관 변경되는 조건으로 100세까지 보장 받을 수 있다.

실손보험에서 가장 중요한 보장인 입원의료비는 5000만원 한도 내에서 급여의 10%, 비급여의 20%를 제외한 금액을 보장한다. 다만 자기부담금은 최대 200만원이다.

통원의료비는 일반의원 1만원, 일반병원 1만5000원, 상급병원 2만원과 급여의 10%, 비급여의 20% 중에서 큰 금액을 공제한 후 하루 최대 25만원 한도 내에서 지원받을 수 있다.

특히 MRI나 MRA, 비급여주사료, 도수·체외·증식치료에 대해서는 특약으로 자기부담금을 내고 보장을 받을 수 있다.

문제는 손해율 때문에 실손보험만 단독으로 인수하기를 꺼리는 사례가 늘어나고 있다. 암보험이나 어린이보험(30세 이하인 경우) 처럼 보장성 보험 상품에 가입해야 실손보험을 받아주는 행태가 암묵적으로 나타나고 있다.

보험업계 관계자는 "현재 손해율을 생각하면 보험료를 필수적으로 인상해야 하지만 소비자 부담으로 현실적으로 올리기는 쉽지 않다"면서 "일부 보험사들은 자구책으로 가입을 제한하는 수 밖에 없다"고 토로했다.

