제주항공 명단제출 거부에…이스타항공 주총 무위로

[아시아경제 유제훈 기자] 이스타항공의 임시 주주총회가 인수자 제주항공 측의 신규 이사·감사 미(未) 추천으로 파행됐다.

26일 항공업계에 따르면 이스타항공은 이날 오전 9시 서울 강서구 본사에서 임시 주주총회를 소집했으나 ▲발행주식 총수 확대(1억주→1억5000만주) ▲신규 이사·감사 선임안을 모두 상정하지 못한 채 종료했다.

인수자 제주항공 측이 이사·감사 후보자 명단을 이스타항공 측에 제출하지 않았기 때문이다. 신규 이사와 감사는 계약상 인수 주체인 제주항공이 지명하는 인물로 선임해야 한다. 제주항공 관계자는 "거래 종결일 조차 확정되지 않은 상태에서 이사와 감사 후보 명단을 제출하라는 것 자체를 이해하기 어렵다"고 선을 그었다.

이에 이스타항공은 오는 7월6일 임시 주총을 다시 개최키로 했다.

최종구 이스타항공 대표는 주총 직후 기자들과 만나 "제주항공이 임금체불과 관련해 이스타홀딩스가 제안한 내용을 받아들이고 회사를 인수할 수 있도록 마지막까지 최대한 노력하겠다"고 말했다.

