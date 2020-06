경기경제과학원 '소프트웨어 미래채움' 사업 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기도경제과학진흥원이 과학기술정보통신부가 주관하는 '소프트웨어(SW) 미래채움' 공모에 공동으로 참여해 최종 선정됐다.

소프트웨어 미래채움 사업은 SW교육 환경을 구축해 정보 소외지역 초ㆍ중등학생에게 양질의 소프트 교육을 제공하는 사업이다.

경기도와 경기경제과학원은 이번 공모 선정으로 올해부터 2022년까지 3년간 국비 35억원을 포함해 총 70억원을 투입해 SW교육센터를 구축하고, SW전문강사 양성 및 SW교육프로그램 등을 개발하게 된다.

이를 위해 경기경제과학원은 판교 스타트업 캠퍼스, 로봇체험센터 등 지역 내 다양한 인프라를 활용해 수원과 의정부 2개 지역에 SW미래채움센터를 운영할 계획이다.

경기경제과학원은 도내 청년 구직자, 경력 단절여성, 퇴직자 등을 대상으로 교육 강사를 선발 및 양성한다.

경기경제과학원은 연간 100명의 강사를 소프트웨어 교육 인력으로 활용함으로써 일자리 창출 등 도내 경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

또한 4차산업혁명 기술을 체험할 수 있는 '소프트웨어 체험 프로그램', '찾아가는 SW교육'을 운영하는 등 소프트웨어 교육 격차 해소를 위해 연간 3000명을 대상으로 교육을 운영한다.

김기준 경기경제과학원장은 "소프트웨어는 4차산업혁명 시대에 필요한 필수역량"이라며 "이번 공모 선정으로 양질의 교육 기반을 마련한 만큼 교육청과 유관기관, 지역아동센터 등과 적극 협력해 건강한 소프트웨어 교육 생태계 조성을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

