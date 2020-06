[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 안동시는 오는 29일 오전 9시부터 저녁까지 남선면 이현리 '포진1교'에 대한 정밀안전점검을 위해 통행 차량을 전면 통제한다고 26일 밝혔다.

2004년 12월에 준공된 포진1교는 최근 점검에서 정밀안전점검 대상으로 분류됐다. 안동시는 이번 진단을 통해 향후 보수 공사의 방향을 정할 방침이다.

안동시 관계자는 "포진1교 정밀안전점검 용역에 따른 차량 전면 통제로 차량 정체가 예상되므로 우회도로 이용 및 신호수의 안내에 시민들이 적극 협조해달라"고 당부했다 .

