제네시스, 2021년형 G90· 한정판 G90 공개

[아시아경제 우수연 기자]제네시스는 26일 상품성을 강화한 2021년형 G90와 G90 스페셜 에디션 '스타더스트(Stardust)'를 공개하고 내달 2일부터 판매를 시작한다.

2021년형 G90는 제네시스 어댑티브 컨트롤 서스펜션, 지능형 전조등을 전 트림 기본 적용하고 후방 주차 충돌방지 보조, 19인치 신규 휠 등을 채택해 주행 편의성과 상품성을 동시에 끌어올린 것이 특징이다.

제네시스 어댑티브 컨트롤 서스펜션은 주행 상황별로 진동을 최소화하고, 앞바퀴와 뒷바퀴의 감쇠력을 적절히 배분해 승차감뿐만 아니라 조종 안정성까지 높였다.

지능형 전조등은 상향등을 켜고 달릴 때 선행 차량 및 대향 차량이 나타나면 전방 카메라를 통해 차량을 인지하고 차량이 있는 영역만 선별적으로 상향등을 소등해 G90 운전자의 전방 시인성을 확보하면서도 상대 차량 운전자의 눈부심을 방지해준다.

후방 주차 충돌방지 보조는 주차 및 출차를 위한 저속 후진 중 보행자나 장애물과의 충돌이 감지 됐을 때 운전자에게 경고하고 필요 시 브레이크를 자동 제어해 안전 운전에 도움을 준다.

아울러 제네시스는 2021년형 G90의 스페셜 에디션인 '스타더스트'를 50대 한정판으로 제작해 판매한다.

국내 시장에만 선보이는 '스타더스트'는 밤 하늘을 채우는 반짝이는 은하수 아래 레드 카펫에서 화려한 카메라 조명 세례를 받는 유명 인사의 모습을 표현했으며 고급 맞춤형 의상 '오트 쿠튀르’에서 영감을 받아 제작됐다.

특히 스타더스트는 다크 그레이 바탕에 반짝이는 입자가 빛나는 카본 메탈과 비크 블랙 투톤 색상으로 만들어졌다. 제작의 일부가 별도의 도색 라인에서 수작업으로 진행되기 때문에 수량이 한정적일 수밖에 없다. 내장은 투톤 나파 가죽 및 자수 적용한 전용 시트, 블랙 헤드라이닝, 메탈릭 포어 블랙 애쉬 리얼 우드 등을 적용해 우아함의 정점을 강조한 디자인으로 완성했다.

스타더스트는 2021년형 G90 5.0 프레스티지 트림을 기본으로 제작되며 제네시스 강남, 제네시스 스튜디오 하남, 부산 오토스퀘어에 전시될 예정이다.

2021년형 G90의 가격은 3.8 모델 럭셔리 7903만원, 프리미엄 럭셔리 9375만원, 프레스티지 1억 1191만원이며 3.3 터보 모델은 럭셔리 트림이 8197만원, 프리미엄 럭셔리 9670만원, 프레스티지 1억1486만원이다. 5.0 모델은 프레스티지 1억1977만원, 리무진 1억5609만원, 스타더스트 1억3253만원이다.

제네시스 관계자는 "2021년형 G90는 스페셜 에디션인 스타더스트 출시를 통해 제네시스 브랜드의 고급스러운 이미지를 한단계 더 높이고 고객 만족도도 함께 끌어올릴 것으로 기대한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr