"정유업계 조세부담금 납부 추가유예 필요"

에너지경제연구원, '2020 에너지 정책포럼' 개최

"2030년 이전에 석유수요 정점서 하강" 주장 제기

"美 셰일기업 구조조정 등으로 투자 급감" 관측도

[아시아경제 문채석 기자]정부가 정유업계에 조세부담금 납부 추가유예 등의 정책지원을 해 유동성 개선을 유도해야 한다는 주장이 제기됐다.

안국헌 대한석유협회 팀장은 에너지경제연구원이 25일 주최한 '2020 에너지 정책포럼'에서 이같이 주장했다.

안 팀장은 "코로나19로 수요가 줄고 생산 시설이 모두 돌지 않으면서 정제마진은 계속 나빠져 올해 경영실적 개선은 제한적 수준에 그칠 전망"이라며 "정유업계에 조세부담금 납부 추가유예 등을 할 필요가 있다"고 제언했다.

안 팀장과 함께 패널 토론에 참석한 김형건 강원대학교 교수와 장수범 한국석유공사 팀장, 서병기 울산과학기술원(UNIST) 교수 등도 비슷한 메시지를 던졌다.

김 교수는 "석유 수요가 정점을 찍는 시점이 종전의 2030년에서 앞당겨질 가능성이 크다"며 "세계경제의 침체와 탈세계화 및 정보기술(IT) 확산 등으로 수송용 연료수요의 감소가 예상되기 때문"이라고 설명했다.

그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 세계 경기는 미·중 간 관계 악화와 탈세계화로 침체가 장기화할 가능성이 상존한다"고 진단했다.

장 팀장은 "석유산업 상류인 석유개발 등에 대한 투자가 줄고 미국 셰일오일 기업들이 구조조정을 해 대형화되면 신규 프로젝트 최종 투자결정(FID) 승인 규모는 급감하고 광구 분양의 절반 이상이 취소될 것"이라며 "코로나19의 여파로 세계 에너지 전환이 가속화돼 석유 기업들이 전략적인 의사 결정을 해야 하는 시점이 종전보다 앞당겨졌다"고 말했다.

SK에너지, 현대오일뱅크, GS칼텍스, S-Oil 등 국내 정유업체들은 수요 감소, 정제마진 악화 및 유가 하락에 따른 재고 손실 등의 여파로 3조7500억원의 영업손실을 냈다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr