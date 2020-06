미국, 18년 연속으로 북한 '최악 인신매매국' 지정

미 국무부 '2020 인신매매 보고서'…최하위 등급에 북한

"북한, 인신매매 근절을 위한 노력도 하지 않는 국가"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국 국무부가 북한을 18년 연속으로 '최악의 인신매매 국가'로 지정했다.

미 국무부는 25일(현지시각) 발간한 '2020년 인신매매 실태보고서'에서 북한을 최하위 등급인 3등급(Tier 3) 국가로 분류했다.

북한은 지난 2003년부터 매년 3등급 국가로 지목돼 왔다.

3등급은 국가의 인신매매 감시와 단속 수준을 나타내는 1∼3단계 가운데 가장 낮은 최악의 단계다. 인신매매 방지를 위한 노력을 하지 않는 것은 물론 최소한의 기준과 규정도 갖추지 못하는 나라로 평가된다는 것이다.

국무부는 보고서를 통해 "북한 정부는 인신매매 근절을 위한 최소한의 기준을 완전히 충족하지 못하고 있으며 그렇게 하기 위한 중대한 노력을 기울이지 않고 있어 3등급에 머물렀다"고 밝혔다.

또 북한의 성인과 어린이를 대량으로 동원한 강제 노동, 정치적 억압 체계의 일환인 수용소, 노동교화소, 해외 근무 노동자에 대한 강제 노동 부과 등을 지적하며 북한 정부가 인신매매를 해결하기 위한 어떠한 노력도 보여주지 않았다고 평가했다.

국무부는 "북한은 정부 후원 강제 노동으로부터 나온 수익금으로 정부 기능이나 여타 불법 활동에 자금을 댔다"고 지적했다.

북한을 비롯한 3등급 국가에는 중국과 이란, 쿠바, 시리아, 베네수엘라 등 19개국이 포함됐다.

