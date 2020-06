[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 상원이 25일(현지시간) 중국의 홍콩 자치권 억압을 지지한 개인과 기업에 제재를 부과하는 내용의 '홍콩자치법'을 만장일치로 가결했다.

이 법안은 하원 표결을 거쳐 도널드 트럼프 대통령이 서명하면 정식으로 발효된다. 상원을 만장일치로 통과한 만큼 하원 통과도 유력한 상황이다.

이 법안은 미 정부가 홍콩의 자치권 침해에 연루된 중국 관료와 홍콩 경찰등을 제재할 수 있도록 하고, 이들과 거래한 은행에도 세컨더리 보이콧(제3자 제재)을 가할수 있도록 하고 있다.

