'바퀴 달린 집' 공효진, 여진구와 제주도서 다정한 투 샷 공개 '훈훈'

[아시아경제 강주희 인턴기자] 배우 공효진이 여진구와 다정한 투 샷을 공개하며 tvN 예능 '바퀴 달린 집' 본방사수를 독려했다.

공효진은 25일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "ㅋㅋㅋㅋ '바퀴 달린 집' tvN 9 pm 오늘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 공효진은 여진구와 함께 제주도 바람을 맞으며 셀카를 찍고 있는 모습이다.

두 사람 뒤로는 제주도의 푸른 바다가 여름 분위기를 물씬 풍기고 있다. 특히 카메라를 향해 미소 짓고 있는 두 사람의 훈훈한 분위기가 시선을 사로잡는다.

이를 본 누리꾼들은 "우리 징구와 효진 언니 오늘도 본방사수 너무 기대됩니다", "언니 너무 귀여운 거 알죠? 너무 귀여워. 나 벌써 티비 앞이야", "이제 차기작도 홍보해줘요" 등의 댓글을 남기며 호응했다.

한편, 공효진은 이날 방송되는 tvN '바퀴 달린 집'에 게스트로 출연했다. 배우 성동일, 김희원, 여진구와 함께 제주도의 한적한 곳을 찾아 집들이에 나서는 모습이 그려질 예정이다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr