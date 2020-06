석 달만에 문 연 에펠탑…'마스크 필수, 계단으로만'

[아시아경제 김은별 기자] 프랑스의 랜드마크 에펠탑이 25일(현지시간) 석 달 만에 다시 문을 열었다.

25일(현지시간) 블룸버그통신은 에펠탑이 프랑스 정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 봉쇄 조치에 따라 석 달 넘게 문을 닫았다가 이날부터 다시 관람객을 받기 시작했다고 보도했다.

다만, 에펠탑은 꼭대기의 전망대를 7월14일까지 폐쇄하고 우선 1~2층만 개방한다. 입장 인원은 일정 수 이하로 제한하고, 엘리베이터도 당분간 가동하지 않는다. 입장객들은 마스크를 필수적으로 착용해야 한다.

꼭대기 전망대는 7월15일 재개방할 예정이며, 보통 한 번에 45명을 태우던 엘리베이터도 탑승 인원을 8명으로 제한해 운용할 계획이다. 파리를 찾는 관광객들의 필수코스 중 하나인 에펠탑은 지난 3월 코로나19 봉쇄 조치에 따라 폐쇄되면서 2차 세계대전 이후 가장 오랜 기간인 104일 동안 문을 열지못했다.

코로나19 봉쇄에 따른 폐쇄 기간동안 에펠탑은 2700만유로(약 365억원) 규모의 손실을 입은 것으로 추산된다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr