새울원자력, 울산 온양읍 건강검진 사업에 4억원 쾌척

25일 건강검진사업 지원에 관한 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 울산 울주군 온양읍 주민의 건강 복지 증진 사업에 4억원을 쾌척했다.

새울원자력본부는 25일 온양읍행정복지센터에서 문정진 온양원전지역 주민협의회 회장을 비롯한 협약병원 관계자들이 참석한 가운데 주민 건강검진사업 지원에 관한 협약을 체결했다. 건강검진에 드는 비용 4억원을 지원하기로 한 것이다.

지원대상은 온양읍에 거주하는 만 61세 이상의 주민 중 독거노인과 경제 사정이 어려워 의료혜택 사각지대에 놓인 노인 등이다. 각 마을 이장이 추천하고 주민협의회에 사전 신청 절차를 거쳐서 대상을 결정한다.

주민협의회가 지원 사업을 위임받아 협약을 맺은 병원은 굿모닝병원으로 암검사, CT검사, 심장정밀, 대상포진 예방접종 등 30여개 항목에 대한 종합건강검진을 받을 수 있다. 1인 65만원(남), 68만원(여)의 검진비용을 지원한다.

새울본부 윤상조 대외협력처장은 “최근 코로나로 인해 건강에 대한 염려가 커졌는데, 양질의 의료서비스를 통해 주변지역 어르신들의 건강증진에 도움이 됐으면 한다”며 “새울본부는 지역 의료기관과 긴밀한 협력을 통해 의료사각지대가 없는 울주군이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

문정진 온양원전지역 주민협의회 회장은 “건강검진 지원사업은 지역주민들이 실질적으로 혜택을 받는 사업으로 주민들이 아주 좋아한다”며 “지역주민 복지에 많은 지원을 해주고 있는 새울본부에 감사한 마음이다”고 답했다.

