서울시-10개 민간 배달사, 수수료 낮춘 '제로배달 유니온' 출범

박원순 시장, 배달플랫폼·소상공인단체와 MOU 체결

업체부담 배달 중개수수료 6~12%→2%로 축소

[아시아경제 조인경 기자] 이르면 오는 9월부터 '서울사랑상품권(제로페이)'을 페이코, 놀장, 먹깨비 등 10개 배달앱에서도 사용할 수 있다. 120만명에 육박하는 회원을 보유하며 보편적인 결제수단으로 떠오른 서울사랑상품권의 사용처가 기존 오프라인 매장에서 온라인까지 확대되는 셈이다.

서울시는 일부 업체가 배달시장을 과점하면서 높은 배달 중개수수료로 고통받는 소상공인과 시장 진입에 어려움을 겪는 중소 배달플랫폼 업체를 동시에 지원하기 위해 제로페이와 민간 중소 업체들의 배달앱을 결합한 '제로배달 유니온'을 선보인다고 25일 밝혔다.

제로배달 유니온에는 페이코, 멸치배달, 만나플래닛, 먹깨비, 배달독립0815, 놀장, 로마켓, 주피드, 띵동, 스마트오더2.0 등 10개 배달앱이 참여한다.

시는 이들 배달 플랫폼 회사에 서울사랑상품권을 배달앱 결제수단으로 제공한다. 또 플랫폼사의 가장 큰 어려움인 가맹점 확보를 위해 25만개에 이르는 서울시내 제로페이 가맹점을 대상으로 집중 홍보에도 나선다.

제로페이 가맹점주는 10개 업체 중 자신이 가입을 희망하는 업체를 선택해 낮은 수수료로 배달 플랫폼을 이용할 수 있다.

이렇게 신규 결제수단과 가맹점을 확보한 배달 플랫폼사는 배달 중개수수료를 2% 이하로 낮춰 소상공인 업체와 상생을 실현하고, 낮은 수수료의 배달 시장을 연다는 목표다.

현재 배달 플랫폼사의 광고료, 수수료를 합한 가맹점 부담이 6~12%인 점을 고려하면 약 4~10% 가까이 수수료가 낮아지는 셈이다.

특히, 시의 이번 대책은 새로운 배달앱을 만들거나 공공재원으로 수수료를 지원하지 않는다는 점에서 그동안 타 지자체에서 추진해 온 '공공배달앱'과는 차별화된다는 게 서울시의 설명이다. 공공이 민간시장에 직접 개입하지 않고 민간업체끼리 경쟁할 수 있는 운동장을 제공해 지속 가능성을 담보한다는 취지다.

박 시장은 이날 국회 소통관에서 10개 업체, 소상공인 단체 등과 업무협약을 맺고 "일부 업체가 배달시장을 과점해 소상공인들이 고통받는다"며 "제로배달 유니온이 배달 시장을 소상공인도 혜택을 보는 공정한 시장으로 바꾸기를 기대한다"고 말했다.

한편, 국내 배달업계는 스마트폰 보급과 최근 코로나19로 인해 시장규모가 2018년 약 3조원에서 2020년 이후에는 약 20조원으로 폭증이 예상되고 있다. 하지만 '배달의민족' 등 3개 업체가 시장을 과점하면서 높은 광고료, 중개수수료로 인해 소상공인 자영업자들의 불만이 높아지고 있는 실정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr