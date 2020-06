기재부, 7월 국고채 13조6000억원 발행 계획

[아시아경제 이광호 기자]기획재정부는 올해 7월 13조6000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획이라고 25일 밝혔다.

오는 30일 매출되는 국고채 3년물 3조1000억원은 '국고01000-2306'으로 통합 발행한다. 다음달 7일 매출되는 국고채 5년물 2조7000억원 중 1조6000억원은 '국고01500-2503'으로 통합 발행하고, 1조1000억원은 '국고00000-2509'으로 신규 발행(선매출)한다.

또 7월 14일 매출되는 국고채 10년물 3조3000억원은 '국고01375-3006'으로, 7월 21일 매출되는 국고채 20년물 1조2000억원은 '국고01125-3909'으로, 7월 1일 매출되는 국고채 30년물 3조3000억원은 '국고01500-5003'으로 통합 발행된다.

일반인이 입찰 전일까지 국고채 전문딜러를 통해 응찰서를 제출할 경우 50년물을 제외한 경쟁입찰 발행예정금액의 20%(총 2조7200억원) 범위 내에서 우선 배정한다.

각 PD사는 국고채 연물별로 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의 10~35% 범위 내에서 국고채 추가 인수가 가능하다.

물가연동국고채의 경우 각 스트립 PD는 국고채 연물별 낙찰일 이후 3영업일에 스트립용 채권을 3년물·5년물 2080억원, 10년물·30년물 2580억원, 20년물 1600억원 범위 내에서 최대 200억원까지 인수할 수 있다.

또 각 PD사는 1000억원의 10% 범위 내에서 10년물 입찰 당일과 익일에 물가연동국고채를 신청할 수 있다. 일반인은 100억 원(당월 물가연동국고채 발행예정금액의 10%) 범위 내에서 10년물 입찰일 익일까지 PD사를 통해 신청 가능하다.

