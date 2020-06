[아시아경제 금보령 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 1,600 등락률 -1.86% 거래량 3,179,141 전일가 86,000 2020.06.25 15:16 장중(20분지연) close 는 계열회사 SK에어가스에 130억원 규모의 부동산을 매도했다고 25일 공시했다.

해당 부동산 소재지는 경기 이천 대월면 대흥리로 토지 면적은 2만1841㎡ 상당이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr