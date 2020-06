스와니코코, 창사 10주년 기념 이벤트 실시

[아시아경제 유현석 기자] 천연화장품 브랜드 스와니코코는 창사 10주년을 맞이해 고객의 성원에 보답하는 의미의 기획전을 다음달 1일까지 실시한다고 25일 밝혔다.

창사 10주년 이벤트 제 3탄으로 진행되는 ‘상반기 결산 기획전’ 에서는 올 해 상반기 스와니코코에서 가장 많은 사랑을 받은 인기 상품을 최대 81% 할인된 가격에 구입할 수 있다.

특히 재구매 1위 상품이자 펩타이드 성분이 피부 장벽 강화에 도움을 주는 ‘펩타이드 기초세트’와 여드름성 피부 완화 기능성 인증을 받은 ‘에이씨 딥 클렌저’, 이 외에도 ‘비타민 에센스’, ‘데일리 소프트 선 밀크’ 등 올해 상반기 가장 인기 있는 다양한 베스트셀러 상품들을 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

또 구매 금액대별 사은품도 준비됐다. 7만원 이상 구매 시 ‘연꽃기획세트(크림토너+크림)’, 10만원 이상 구매 시 10만원 상당의 ‘베스트 SET(펩타이드 화이트닝 앰플+발효달팽이 미니세트)’를 사은품으로 증정하는 100% 페이백 이벤트도 함께 진행된다.

스와니코코 관계자는 “이번 이벤트는 10년 동안 변함없이 스와니코코를 사랑해 준 고객들에게 보답하는 마음으로 기획했다”며 “앞으로도 신뢰받는 제품과 서비스로 보답하고 사회적 책임에 앞장서는 기업이 되겠다”고 말했다

