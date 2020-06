[아시아경제 이민지 기자] PwC컨설팅은 25일 오전 사원총회를 열어 9명의 신임 파트너를 영입했다고 밝혔다.

이번에 영입된 신임 파트너는 권민영, 권상한, 김종수, 박세준, 박헌국, 신민용, 우인혁, 유건재, 이성호 등 9명이다.

