"참전 용사 희생 잊지 않겠습니다" … 경북교육청, 유공자 자녀에 장학금

경북도교육장학회, 참전유공자회 추천받은 12명 학생에 장학금

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] (재)경상북도교육장학회(이사장 임종식 도교육감)는 25일 도교육청에서 6.25 한국전쟁 70주년을 맞아 참전 국가유공자 후손 장학금 수여식을 개최했다.

이날 수여식에는 한국전쟁 참전유공자 후손, 대한민국 6.25참전유공자회 박봉출경북지부장과 교육청 관계자 20여명이 참석했고, 참전유공자회 추천을 받은 12명의 학생들이 소정의 장학금을 받았다. 행사에는 이들의 보호자가 대신 참석했다.

경북도교육청이 지난 1997년 설립한 (재)경상북도교육장학회는 매년 사회적 배려대상자에게 장학금을 지급하고 있다. 지난해에는 3.1운동과 임시정부 수립 100주년을 맞아 독립유공자 후손 13명에게 장학금을 지급했다.

임종식 경상북도교육장학회 이사장은 "민주주의를 수호하기 위해 참전한 분들의 숭고한 희생으로 현재의 우리가 있다"면서 "나라 사랑 정신을 교육하는 것이 우리의 의무라고 생각하고, 학생들이 바른 역사관을 갖고 성장하도록 하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr