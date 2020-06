위메이드, '미르의전설2' 싱가포르 중재 승소

손해배상금은 별도 절차 통해 산정될 예정

중국 게임사들 상대로 잇단 승소 판정

[아시아경제 이진규 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 34,800 전일대비 1,350 등락률 +4.04% 거래량 188,875 전일가 33,450 2020.06.25 09:13 장중(20분지연) close 가 중국 게임사들을 상대로 싱가포르에서 진행한 '미르의전설2' 중재 소송에서 승소했다고 25일 밝혔다.

위메이드는 2017년 5월 액토즈소프트, 중국 샨다게임즈, 란샤정보기술을 상대로 미르의전설2 라이선스 계약 종료 및 무효 확인과 함께 손해배상을 청구하기 위해 싱가포르 국제중재센터(SIAC)에 중재 소송을 제기했다. 당시 위메이드는 "액토즈소프트와 샨다게임즈 등이 자사와 사전에 협의를 거치지 않은 상태에서 무단으로 미르의전설2 라이선스 연장 계약을 체결했다"고 주장했다.

싱가포르 중재 판정부는 판정문을 통해 "위메이드와 액토즈소프트, 란샤정보기술 간의 라이선스 계약은 2017년 9월28일자로 종료됐고, 그 이후 라이선스 계약 효력은 상실됐다"고 밝혔다. 또 "액토즈게임즈와 샨다게임즈 등이 위메이드에 손해배상을 해야한다"고 명했다. 손해배상금은 별도의 절차를 통해 산정될 예정이다.

이번 판정으로 액토즈게임즈와 샨다게임즈 등에 미르의전설2 라이선스 권한이 없다는 것이 확인됐다. 이들 업체가 미르의전설2 라이선스를 활용하는 것은 미르의전설2 IP의 침해에 해당하는 것이다. 위메이드 측은 "미르의전설2와 관련해 서브라이선스 계약을 체결하거나 부여받았거나, 서브라이선스에 대해 알고 있는 사람이나 회사는 위메이드에 신고하길 바란다"고 전했다.

