"포항의료원, 코로나19 전쟁 승리 이끈 전사" … 정상진료 시작

이철우 경북도지사, 현장 방문해 의료진에 감사패와 꽃다발

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 경상북도를 덮친 지난 2월21일부터 감염병 전담병원으로 전환됐던 포항의료원이 3달여 만인 24일 정상진료를 시작했다.

이철우 경북도지사는 이날 코로나19 확진자 치료와 지역 내 확산 방지라는 임무를 충실히 해내고, 정상진료에 드러간 포항의료원을 방문해 그간의 노고를 격려했다.

포항의료원은 지난 2월21일부터 병원전체를 소개(병상을 비움)하고 183병상을 코로나 확진자 병상으로 운영, 현재까지 327명의 확진환자를 치료해왔다.

특히, 지난 2월 말 신천지, 3월 초 봉화 푸른요양원, 3월 중순 경산 서요양병원 등 도내 코로나 집단환자 발생으로 상황이 최악이었을 때마다 포항의료원 의료진들은 경북도와 고통을 분담하며 밤낮없이 최일선에서 환자치료에 최선을 다했다는 평가를 받고 있다.

이날 행사에서는 치매에 걸린 할머니가 코로나19에 감염되자 방호복을 입고 간호한 손자이야기, 국내 최고령 확진자 104세 할머니가 미소 지으며 퇴원한 이야기, 자신이 돌보던 지적 장애인이 확진판정을 받았을 때 함께 입원해 귀감이 됐던 어느 사회복지사의 이야기 등 절망스런 상황에서도 감동을 안겼던 현장의 뒷얘기들이 가득했다.

이철우 도지사는 100여명의 의료진과 관계자들이 참석한 가운데 의사·간호사·사회복지사·영양사 등 함께 헌신해온 유공자들에게 감사패와 꽃다발을 전달했다.

이 지사는 환담을 나누는 자리에서 "여러분들은 코로나19와의 전쟁을 승리로 이끈 멋진 전사들"이라며 "도민의 건강과 안전을 지키기 위해 현장에서 사명감으로 사투를 벌이며 코로나19 방역에 중추적인 역할을 해주신데 대해 진심으로 감사드린다"고 고개를 숙였다.

한편 포항의료원은 현재 치료 중에 있는 4명의 환자를 끝으로 전담병원 임무를 마무리할 계획이다. 현재는 내부시설에 대한 철저한 방역소독을 완료하고 그간 중단되었던 외래 및 입원치료, 찾아가는 행복병원 등 지역사회 공공의료기관의 업무수행에 다시금 박차를 가하고 있다는 게 의료원 측 설명이다.

