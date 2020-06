경기교육청, 소규모 학교시설공사 업무편람 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 소규모 학교시설공사 업무편람을 발간했다.

경기교육청은 학교 시설공사 업무담당자가 어려움 없이 업무를 이해하고 추진할 수 있도록 소규모 학교시설공사 업무편람을 제작했다고 25일 밝혔다. 경기교육청은 업무편람을 도내 2342개 기관에 배포할 예정이다.

이번에 발간한 업무편람은 2018년 12월 첫 발행 이후 학교 현장의 재발간 요청과 제도 변화에 따른 개정판이다.

개정 업무편람은 현장의 실제 고충 사항, 법령ㆍ지침 개정 사항, 실무 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 ▲예산수립단계, ▲설계단계, ▲시공단계, ▲준공단계, ▲유지관리단계 등 단계별로 사례 중심 내용으로 구성됐다.

학교시설공사 관련 규정과 업무절차와 질문 빈도나 업무 중요도가 높은 사항은 알기 쉽게 접근할 수 있도록 현장 용어 정리와 질의ㆍ답변도 추가했다.

신현택 경기교육청 시설과장은 "소규모 학교시설공사 업무편람이 현장에서 많이 활용돼 일선 학교에 많은 도움이 되기를 기대한다"면서 "시설공사 실무자 권역별 순회교육도 실시해 업무 효율성과 책임성을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 2020년 소규모 학교시설공사 업무편람은 경기교육청 홈페이지에서 내려받아 활용할 수 있다.

