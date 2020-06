뉴욕증시 일제 추락‥코로나공포 재확산에 리밸런싱 우려(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 대한 불안감으로 비교적 큰폭의 하락세를 보였다. 반기 결산을 앞두고 대형 펀드들의 포트폴리오 조정을 위한 리밸런싱 가능성도 제기되고 있다.

24일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 710.16포인트(2.72%) 하락한 2만5445.94에, S&P 500 지수는 80.96포인트(2.59%) 하락한 3050.33에, 나스닥지수는 222.20포인트(2.19%) 떨어진 9909.17에 각각 마감했다.

나스닥지수는 8거래일 연속 상승한 후 하락 반전하며 1만선이 다시 무너졌다. 다우지수도 2만6000선이 붕괴되는 등 시장 전체에 무기력감이 확산됐다.

이날 지수 하락은 플로리다주의 신규 코로나19 감염자 수가 5000명이상으로 늘었다는 소식과 함께 시작됐다. 다우지수는 장중 한때 859포인트까지 급락하기도 했다.

이어 캘리포니아주가 지난 23일 하루 동안 7000명 이상의 환자가 발생했다고 발표하자 시장은 낙폭을 더욱 키웠다.

미 CNBC 방송은 존스홉킨스대학 집계를 분석한 결과, 미국내 7일 평균 코로나19 신규 환자가 한 주 전보다 30% 이상 증가했다고 전했다.

증시 개장전 국제통화기금(IMF)은 올해 세계 경제성장률 전망치를 두 달 만에 1.9%포인트나 하향 조정한 -4.9%로 제시했다. 올해 미국의 성장률도 지난 4월보다 2.1%포인트 하향 조정한 -8.0%로 전망했지만 시장에 별다른 영향을 미치지 못했다는 평가다.

한 월가 관계자도 "IMF의 전망에 대해 크게 동요하는 모습은 없지만 본격적인 경제 회복이 이뤄지지 않았는데도 시장이 너무 상승했다는 의견이 많다. 다만 아직 시장의 움직임은 예상했던 수준 내에서 움직이는 듯 하다"고 전했다.

마침 이날 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)도 "주식시장이 향후 기업실적에 대한 전망에 비춰 약간 앞서왔다"면서 "내가 맞다면 시간이 흐르면서 리밸런싱(조정)을 보게 될 것"이라며 향후 하락 가능성을 제기했다.

미 증시에서는 이달말 반기 결산을 앞두고 주요 기관투자자들이 보유종목에 대한 리밸런싱에 나설 가능성이 있다며 이 과정에서 지수 하락이 있을 수 있다고 전망해 왔다.

월가 관계자는 "대형 투자은행들과 로빈후드라 불리는 개인 투자자간의 수익률 경쟁이 시작된 것 같다"고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr