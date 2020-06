한수원, 신고리5,6호기 코로나 극복 다짐 대회

“함께하면 더욱 안전” 근로자 안전이 ‘신고리’ 성공의 열쇠

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 성장사업본부는 23일 새울본부에서 한수원, 시공사, 협력사 등 28명의 건설 책임자들이 참여해 코로나 예방 안전다짐 및 청렴문화 확산을 위한 캠페인을 벌였다.

이 행사에서 마스크와 손소독제 등 근로자를 격려하기 위한 방역물품을 선물했다.

한수원은 코로나 발생 초기 발열검사 등 체온관리, 혼밥용 칸막이, 근로자 관리 등 예방활동을 통해 하루 4000여명 직원과 근로자가 일하고 있는 신고리5,6 현장에서 코로나19 감염자가 한명도 발생하지 않도록 예방 의지를 다졌다.

행사에서 참석자들은 ‘함께하면 더욱 안전하다, 근로자 안전이 신고리5,6호기 성공의 열쇠’라는 슬로건으로 전염병 예방 대책을 착실히 추진하고 안전의식 개선을 통해 최고로 안전한 건설현장을 만드는 데 뜻을 모았다.

김상돈 성장사업본부장도 “코로나에 대한 적극적인 예방활동으로 현장의 모든 직원들이 안전하게 일할 수 있는 근로환경을 조성해 성공적인 신고리5,6호기 건설이 될 수 있도록 지속적으로 소통하고 노력하겠다”고 말했다.

