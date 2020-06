[아시아경제 오주연 기자] 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.06.24 15:30 장마감 close 은 현 대표이사에 대한 60억6550만원 규모 배임 혐의에 대한 서울남부지방검찰청의 공소제기 사실이 확인됐다고 24일 공시했다. 이는 자기자본대비 10.72%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr