[아시아경제 오주연 기자] 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 374,346 전일가 48,500 2020.06.24 15:30 장마감 close 는 말레이시아 해외법인 IMM TECHNOLOGY SDN. BHD.가 3000억원 규모의 신규시설 투자를 결정했다고 24일 공시했다. 회사 측은 "이차전지용 배터리시장 성장에 대응하기 위한 음극집전체(I2B) 신규 시설 투자로 2만톤 규모의 생산능력을 증설 할 예정"이라고 설명했다. 투자기간은 2020년 6월24일부터 2021년 6월30일까지다.

