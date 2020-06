속보[아시아경제 허미담 기자] 24일 성남시는 수정구 단대동에 사는 80세 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 해당 여성은 방문판매업체 NBS파트너스(분당구 야탑동)나 하나님의 교회(중원구 하대원동) 등과는 관련성이 없는 것으로 조사됐다.

