[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도시공사가 지방 공기업의 역할 증대를 위해 서울주택도시공사(SH공사)와 손을 잡았다.

경기도시공사는 24일 서울 개포로 SH공사에서 지방분권시대 지방 공기업의 역할 증대를 위해 힘을 모으기로 하고 SH공사와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲지역문제 해결과 지속가능한 도시모델 구축을 위한 공동 연구과제 발굴 ▲지방공기업의 역할 확대와 업무 효율화를 위한 정책 및 제도개선 협력 ▲인력 및 정보 교류 등 업무 전반에 대해 힘을 모으게 된다.

이헌욱 경기도시공사 사장은 "두 기관의 사업 경험과 노하우 공유를 통해 포스트 코로나 시대의 미래도시 발전 방향을 모색해 지방분권 정착에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

