'빅데이터로 행정 편의 높인다' KT·강원도 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] KT가 강원도와 24일 ‘빅데이터 기반의 도민 만족 행정 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다.

이번 협약에 따라 KT는 강원도에 인구 빅데이터 기반의 통합 솔루션을 제공하기로 했다. 강원도는 이를 활용해 과학적 의사결정으로 일하는 방식을 개선하고, 도민의 편의를 위한 맞춤형 민원 서비스를 제공하기로 했다. KT는 강원도와 산하 18개 시, 군을 대상으로 관광, 상권, 생활인구 빅데이터 솔루션인 빅사이트를 제공할 예정이다. 연간 1회 심층 컨설팅과 빅데이터 활용 교육을 진행한다. 또한 KT와 강원도는 AI와 빅데이터를 활용해 도내 관광기업과 소상공인을 지원하기 위한 시범과제도 추진할 예정이다.

KT와 강원도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 지역경제 활성화를 위해 상호 협력하기로 했다. KT는 그룹 임직원 복지몰 내에 ‘청정 강원 농수산특산물 브랜드 전용관’을 운영하며, 강원도 ‘농산물 꾸러미’를 소외계층에 전달할 예정이다. 최문순 강원도지사는 “강원도는 KT와 협력하여 빅데이터 및 4차 산업기술을 통해 도민에게 혜택이 돌아갈 수 있는 시범과제를 지속적으로 발굴하고 정책에 활용하겠다”고 말했다. 전홍범 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)은 “이번 KT와 강원도의 빅데이터 활용 업무협약으로 강원도민의 편의를 높일 수 있게 되기를 희망한다”며 “앞으로도 강원도와 긴밀한 협력 관계를 구축해 AI와 빅데이터를 통해 지역 경제 및 관광기업 활성화를 위해 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr