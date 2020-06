GS25, 6·25 전쟁 70주년 맞아 軍모닝 주먹밥 증정

[아시아경제 임혜선 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 6·25 전쟁 70주년을 맞아 25일 당일 오전 10시부터 국립서울현충원을 찾아주시는 분들에게 사전 기획한 군모닝 주먹밥, 태극기 배지, 70주년 에코백 등 총 3종의 기념품을 선착순 625명에게 제공한다. 국립서울현충원 정문 앞과 동작역 4,9호선 환승통로에서 진행된다.

이번 행사는 국립서울현충원과 함께 4월부터 6월 호국 보훈의 달을 맞아 6·25 70주년 그날을 기억하는 행사로 사전 준비를 진행했고, 이날 고객들에게 전달할 메인 상품으로 누구에게나 익숙한 비빔 주먹밥을 선정했다. 스모크햄, 조미김가루, 단무지 등을 토핑하고 산채비빔 맛다시와 참기름으로 비벼 식감을 살린 둥근 주먹밥으로 이번 달 12일부터 GS25에서 군(軍)모닝 주먹밥으로 판매하고 있다. 가격은 1000원이다.

25일 국립서울현충원을 찾는 분들에게 제공되는 선물은 사전 기획한 군모닝 주먹밥과 국립서울현충원에서 준비한 70주년 친환경 에코백, '끝까지 찾아야 할 122609 태극기' 배지가 제공된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr