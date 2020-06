[아시아경제 온라인이슈팀] 미녀골퍼 페이지 스피러낵이 건강미 넘치는 몸매를 과시했다.

최근 스피러낵은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 깊게 파인 민소매 티를 입고 독보적인 볼륨감을 자랑하는 모습이다.

한편 체조 선수 출신으로 지난해 샌디에이고 주립대를 졸업한 뒤 프로로 전향한 스피러낵은 현재 미니 투어에 참가해 활동하고 있다.

