[속보] 경북 영천시서 외국인 확진자 접촉 17명 전원 음성

속보[아시아경제 한승곤 기자] 경상북도 영천시는 24일 외국인 확진자와 접촉한 17명이 모두 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사에서 음성판정을 받았다고 밝혔다.

지난 23일 확진된 외국인 근로자 A씨는 대구시 확진자로 영천시 임고 소재 공단에서 근무했다. 접촉한 인원은 직장동료 9명, 가족 5명, 택시기사 2명, 식당종업원 1명이다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr