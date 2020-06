서울시, 배렴가옥 등 공공한옥 온라인 체험프로그램 운영

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 공공한옥 역사가옥 2개소(배렴가옥·홍건익가옥)의 대표 체험 프로그램을 오는 26일부터 온라인 비대면 방식으로 시민에게 제공한다고 23일 밝혔다. 무기한 휴관과 생활형 거리두기로 역사 가옥 방문이 어려운 시민들을 위한 이벤트다.

이번 비대면 프로그램은 역사가옥 2개소 풍경 감상, 배첩 제작 과정, 필운동 콘서트 영상, 전통문화체험 무료키트(전각제작, 다례체험) 제공 등으로 이뤄진다. 시민들은 온라인(유튜브, 인스타그램)을 통해 집에서도 역사가옥을 경험할 수 있는 풍성한 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

배렴가옥과 홍건익가옥은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 현재 휴관 중이며, 개관시 화요일부터 일요일, 10시~18시까지 운영(월요일, 법정공휴일 휴관)하며 관람료는 무료다.

강맹훈 서울시 도시재생실장은 “앞으로도 온라인 플랫폼을 적극 활용하여 시민들에게 역사가옥의 다양한 문화예술 프로그램을 경험하도록 할 예정이며, 코로나19로 잃어버린 일상에 선물 같은 휴식이 되기를 기대한다.”고 말했다.

