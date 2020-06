휴젤, 1주당 2주 무상증자…주주 가치 제고 나선다

신주 835만 370주 발행…증자 완료 후 총 발행주식수 1267만주

신주배정기준일 내달 9일…오는 7월 31일 신주 상장 예정

휴젤이 보통주 1주당 신주 2주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 23일 밝혔다.

무상증자로 발행하는 신주는 835만 370주다. 증자 완료 후 휴젤의 총 발행주식수는 기존 431만9765주에서 1267만135주로 증가한다. 신주배정 기준일은 다음달 9일로 당일 주주명부에 등재한 주주에 대해 소유 주식 1주당 2주 비율로 배정한다. 자기주식 14만 4580주는 제외된다. 무상증자에 따른 권리락은 다음달 8일 발생한다. 신주 상장 예정일은 같은 달 31일이다.

무상증자는 기존 휴젤 주식발행초과금에서 약 42억원을 꺼내 자본금을 늘리기 때문에 증자 완료 후에도 실제 자본 총계 변화는 없다. 휴젤은 무상증자를 통한 발행주식 수 확대를 기반으로 주식 유동성 증대와 주주 가치 제고를 실현한다는 계획이다.

휴젤 관계자는 "무상증자는 휴젤이 지속해서 전개하는 주주친화정책의 일환으로 마련한 것"이며 "주주 가치 제고는 물론 기업 신뢰도 향상에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 말했다.

이어 "올해 중순께로 예상하는 보툴리눔 톡신의 중국 허가 획득을 시작으로 올해 중순에는 유럽, 올해 연말에는 미국 진출을 위한 BLA를 제출한다"며 "내년 말까지 전 세계 3대 시장의 판매 허가를 취득해 ‘글로벌 기업’으로 도약할 것"이라고 덧붙였다.

휴젤은 지난해 4월 보툴리눔 톡신 제제의 중국 시장 진출을 위한 판매허가 신청서를 제출했다. 올해 중순께 허가를 획득할 것으로 예상된다.

