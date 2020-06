광주시, 포스트 코로나 대응 실무추진단 출범

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 23일 시청 중회의실에서 광주전남연구원, 관련 전문가 등이 참여하는 ‘포스트 코로나 대응 대책위원회 실무추진단 출범 회의’를 개최했다고 밝혔다.

시는 사회 전반의 대응 체계 마련을 위해 현행 ‘비상경제대책회의’를 ‘포스트 코로나 대응 대책위원회(이하 대책위)’로 확대 개편해 운영할 계획이며 이날 출범한 실무추진단은 실질적 정책발굴을 담당하게 된다.

안전, 친환경, 비대면 문화, 새로운 문화 소비 등으로 대표되는 포스트 코로나 시대 대비를 위해 사회 및 경제 전반의 활력 제고와 지속가능한 일자리 창출, 신성장 동력 확보 방안 등에 대한 종합대책을 집중적으로 발굴한다는 방침이다.

실무추진단은 행정·문화경제 양 부시장을 공동 단장으로 시, 광주전남연구원, 전문가들이 참여하며 의제 발굴 및 선정, 기본계획 및 대책 마련, 대책위 회의 안건 상정 등 대책위의 싱크탱크 역할을 수행한다.

문승현 교수는 ‘코로나19 이후 세상의 변화와 우리의 모습’이라는 주제의 기조발제를 통해 “코로나 이후 디지털 사회로 전환 가속화, 인공지능과 관련된 다양한 일의 형태 발생, 의료 헬스산업 확대 등에서 특히 많은 변화가 있을 것으로 예상된다”며 앞으로 2차 대유행을 방지하고 새로운 사회에 연착륙할 수 있는 개인의 역량 강화, 신뢰사회를 만드는 공동체 의식 등을 강조했다.

실무추진단 공동 단장인 조인철 시 문화경제부시장은 “위기는 항상 기회와 함께 찾아온다. 수도권에 집중, 과밀된 대한민국의 체질 개선이 논의되는 시점에서 지역발전의 기회를 찾을 수 있도록 분야별 종합대책 마련에 최선을 다하겠다”며 “코로나19의 장기화에 따라 지역 경제에도 심각한 타격이 있을 것으로 전망되는데, 코로나 이후 다양한 분야의 변화에 앞서 나갈 수 있는 의제 발굴을 위한 노력이 필요하다”고 말했다.

