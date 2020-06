[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주수완점(점장 이충열) 샤롯데봉사단이 23일 광주광역시 광산구 산음마을에 위치한 매실농장을 찾아 일손돕기 봉사활동을 전개했다. 이번 봉사활동은 코로나19 여파로 일손이 부족한 매실 수확기 농가에 조금이나마 보탬을 주고자 진행 됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr