전북도, ‘상용차 자율군집주행 테스트 기지’ 사업 ‘박차’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북도와 군산시는 산업통상자원부가 주관한 ‘새만금지역 상용차 자율주행 테스트베드 구축사업’에 최종 선정됨에 따라 사업을 추진한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 국내외 글로벌 기술 트랜드 대응과 미래차 산업생태계 환경 조성 등 자동차산업 체질개선을 위해 전북도가 지난 2017년부터 추진하던 사업인 것으로 알려졌다.

이에 도는 군산시와 자동차융합기술원, 4개 학연 컨소시엄이 참여하며, 국내 명실상부 상용차 자율군집주행 실증의 장이 될 수 있도록 협력키로 했다.

이번 기반구축은 새만금 4호방조제 하부도로에 직선로 약 10㎞와 함께, 인접한 명소화부지에 곡선도 1.5㎞도 구축할 계획으로, 실도로 왕복 주행시 국내 최장 21㎞에 80㎞/h의 고속 자율군집주행 평가가 가능해진다.

주요 특징에는 기업이 생산·공급하는 상용차용 자율군집주행 부품과 도로 환경에서 고속으로 합·분류, 이탈, 가속, 장애물 인지·회피, 군집협력주행 등 다양한 시나리오를 제공해 시험이 될 수 있도록 한다.

또, 다양한 변곡구간에서 자율주행시스템 성능평가를 위해 복합 곡선로를 구성해 고속주행에서 단계별 자율주행시스템을 평가 가능한 곡선로를 제공한다.

전병순 도 혁신성장산업국장은 “디지털뉴딜 핵심인 자율주행산업이 새만금에서 미래차 실증 무대가 펼쳐지게 된 것에 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

