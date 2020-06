노태우 아들 "아버지, 5.18 마음 아파 하셨다…회고록은 진심 아냐"

[아시아경제 박철응 기자] 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌씨가 "(아버지는) 항상 5.18 얘기가 나올 때마다 정말 일어나서는 안 될 일이 일어난 부분에 대해 마음 아파 하셨다"고 말했다. 5.18민주화운동의 원인을 유언비어라고 기재한 노 전 대통령의 회고록에 대해서는 "아버지의 진심이 반영되지 않았다"며 개정하겠다고 했다.

노씨는 23일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 노 전 대통령에 대해 "병상에 누우신 지 10년이 넘었고, 말씀과 거동을 전혀 못 하신 지도 꽤 오래 됐다"면서 "(5.18은) 항상 무거운 주제였다. (병을 앓기 전에) 원래 말씀이 많으신 분이 아니기 때문에, 또 그렇게 많은 말씀을 하지 않으셨지만 제 기억에는 항상 5.18 얘기가 나올 때마다 정말 일어나서는 안 될 일이 일어난 부분에 대해서 마음 아파 하셨다"고 했다.

그는 이어 "5.18 관련해서 북한군이 개입됐다든지, 사실이 아닌 이런 엉터리 뉴스를 통해서 국론이 분열되고 이런 일이 많았지 않느냐. 그래서 굉장히 안타까운 표현을 많이 하셨다"고 했다.

노씨는 또 "기본적으로 저희 아버님은 항상 본인이 역사에 대해서는 무한 책임을 가지고 있다고 생각을 하시는 분이었다"면서 "그래서 광주에 어떤, 5.18과 어떤 역할을 하셨든간에 본인의 책임을 회피하려고 생각하신 적은 한 번도 없었다. 그래서 그 5.18 특별법이 제정되고 사법부의 결정도 그대로 다 받아들이셨다"고 했다.

노 전 대통령 관련 기록들을 정리하고 있다고 했다. 노씨는 "아버님 관련되는 기록들, 또 주변의 증언들, 이런 부분들을 다 좀 취합을 하려고 하고 있다. 그래서 그 과정에서는 여러 가지 그때 일들이 많이 나오겠지만 특히 광주 5.18 관련된 자료들이 나올 때마다 저도 또 관련된 분들과 공유하고, 이런 생각을 가지고 있다"고 했다.

노 전 대통령이 사과할 마음이 있었다고 생각하지만, 구속에서 풀려난 이후 건강 상태 악화 등으로 하지 못했다는 것이다.

회고록에 대해서는 "이미 출판이 된 부분이 어쩔 수 없지만, 만약에 다시 출판하게 되는 계기가 있으면 개정을 하려고 생각을 하고 있다"면서 "회고록 이외에 다른 방법이 있다면 또 아버님의 진심을 좀 표현할 수 있는 방법을 강구하고 있다"고 했다.

그는 이어 "2011년만 하더라도 병세가 상당히 진행이 되었던 상황이었다"면서 "회고록을 마지막으로 정리하고 할 때 아버님의 진심이나 의도가 제대로, 저는 반영이 되지 않았다고 생각이 된다. 그런 상태에서 이렇게 아주 부분적인 시간 또 왜곡된 시각이 회고록에 그대로 나온 아쉬움이 있다"고 언급했다.

노 전 대통령의 메모를 취합해서 글을 정리할 때 다른 이들이 도왔는데 본인 의도와 다르게 들어간 부분이 있어서 개정하고 싶다는 것이다.

전두환씨 일가에 대해서는 "그분들은 또 그분들 나름대로 생각과 또 행동이 있으시기 때문에, 언젠가는 또 그분들이 좋은 생각을 하시리라고 본다"고 말했다.

노씨는 "역사의 진정한 화해를 위해서는 가해자 측에 있었던 분들의 진정한 사과가 우선되고, 그것을 통한 진정한 화해가 이루어지지 아닐까 하는 생각이 들었다"면서 "제 뜻도 있지만 저희 아버님의 마음을 항상 담아서 사죄와 여러 가지 제 행동을 하고 있다"고 했다.

그는 이어 "아버님의 말씀 한 마디가 있으면 너무 좋지만 그게 어려운 상황이기 때문에 저라도 나서서, 저나 저의 가족이라도 나서서 사과를 계속 드리고, 또 이런 치유와 화해에 조금이라도 도움이 된다면 100번이고 1000번이고 사과를 해야 되고, 할 수 있다"고 말했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr