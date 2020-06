국도 29호선 전북 정읍-김제 4차로 완전 개통

[아시아경제 유인호 기자] 오는 26일 17시부터 전라북도 정읍시에서 김제시를 잇는 국도 29호선이 완전 개통된다.

국토교통부는 전북 정읍시 영원면에서 부안군 백산면을 잇는 국도 29호선 4차로 신설공사를 마무리한다고 23일 밝혔다.

이번 개통 구간은 2012년 3월 착공 이후 8년여 동안 총 940억원의 사업비를 투입, 선형이 불량하고 취락지구를 통과하는 기존 2차로 도로를 대신해 폭 20m의 4차로(7.5㎞) 도로로 건설했다.

통행시간은 기존 13분에서 8분으로 5분 단축된다. 운행거리 8.15㎞에서 7.52㎞로 0.64㎞가 줄어든다.

그간 국도 29호선 정읍-김제 간 4차로 신설국도 사업(26.8㎞·2982억원)은 백산우회, 신태인-김제, 정읍-신태인 1·2공구 등 4개 구간으로 나눠 사업을 추진했다.

백산우회 도로(2.4㎞)의 2009년 12월 개통을 시작으로 정읍-신태인 1공구(8.9㎞)는 2013년 12월, 신태인-김제(8.0㎞)구간은 2016년 2월에 각각 개통한 바 있다.

주현종 도로국장은 “국도 29호선 정읍-김제 간 4차로 모든 구간이 개통돼 인근 지역의 교통혼잡을 해소하고 접근성이 높아져 지역주민 삶의 질이 한층 향상될 것”이라며“새만금, 변산반도·내장산 국립공원 등 전북 서부지역 관광활성화와 지역경제 발전이 기대된다”고 말했다.

