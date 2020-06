이찬성 "'미스터트롯' 소변 참느라 실력 발휘 못했어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 트로트 가수 이찬성이 '미스터트롯'에서 탈락한 이유를 공개했다.

22일 방송된 KBS JOY '무엇이든 물어보살'에서는 이찬성이 고민 의뢰인으로 출연했다.

이날 방송에서 이찬성은 "트로트 앨범을 낸 지 2년 됐다. '미스터트롯'에도 참가했는데 떨어졌다"라고 고백했다.

그는 "제가 영탁이 형 '니가 왜 여기서 나와' 무대를 앞두고 화장실을 오래 참고 있었다. 그래서 실력 발휘를 제대로 못 했다"라며 "곧 차례가 온다고 해서 화장실 가고 싶은 걸 참다가 억울해서 눈물을 흘렸다"라고 말했다.

그는 "배에 힘을 줘서 노래해야 하는데 그랬다간 일이 날 것 같았다"라면서 "오늘 여기서 시원하게 본 상태에서 보여드리려고 나왔다"라고 밝혔다.

하지만 이찬성의 노래를 들은 서장훈은 "다른 프로그램에서 8주 동안 트로트 가수들 노래를 들었다. 전문가는 아니지만 실력을 솔직히 봤을 때 소변 사건이 아니었더라도 떨어졌을 거다"라고 말했다.

이찬성이 연이어 또 다른 노래를 부르자 이수근은 "잘 부른다. 방송 출연이나 공연 섭외 많이 들어올 것 같다. 인기가 많아질 것"이라고 평가했다.

