[골프토픽] 임성재 "세계랭킹 20위로"…매킬로이 '넘버 1'

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…'혼다클래식 챔프' 임성재(22ㆍCJ대한통운ㆍ사진)가 세계랭킹 20위로 올라섰다.

22일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 4.14점을 받아 21위에서 한 계단 더 상승했다. 이미 지난주 마쓰야마 히데키(일본)를 23위로 밀어내고 아시아 선수 가운데 최고 순위에 도달한 상황이다. 이날 오전 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 하버타운골프장(파71)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 RBC헤리티지(총상금 710만 달러)에서 '컷 오프'를 당했다는 게 아쉽다. 플레이오프(PO) 랭킹은 3위다.

로리 매킬로이(북아일랜드)와 욘 람(스페인), 저스틴 토머스, 브룩스 켑카(이상 미국) 등 '톱 4'는 변화가 없다. 웨브 심프슨(미국)이 RBC헤리티지 우승을 앞세워 세계랭킹 5위로 치솟는 동시에 PO 랭킹 1위까지 접수했다. 지난 2월 웨이스트매니지먼트 피닉스오픈에 이어 벌써 2020시즌 2승째이자 통산 7승째다. '돌아온 골프황제' 타이거 우즈(미국)는 14위로 한 계단 물러섰다.

