[아시아경제 임주형 인턴기자] 걸그룹 쥬얼리 출신 조민아가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 근황을 전했다.

조민아는 22일 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "깁스 2주차. 충격파 치료와 주사를 병행하면서 많이 좋아지긴 했지만 걷는 건 많이 불편하다"며 "날은 덥고 깁스는 땀이 차고 무겁다"고 밝혔다.

이어 "다들 건강 늘 조심하셔요"라고 덧붙였다.

조민아는 글과 함께 자신의 모습을 촬영한 사진을 게재하기도 했다. 사진 속 조민아는 마스크를 쓴 채 카메라를 응시하고 있다.

사진을 본 누리꾼들은 "빨리 완치되셨으면 좋겠네요", "힘내세요" 등 반응을 보였다.

앞서 조민아는 인스타그램에 다리 부상 소식을 전하며 깁스를 착용한 신체 사진을 공개해 팬들의 안타까움을 자아내기도 했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr