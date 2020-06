박원순 "한달 후 하루 확진자 800여명 이를 수 있어…경각심 가져야"

"상황 악화시 '사회적 거리두기' 돌아갈 수도"

"사회적 거리두기 준하는 경각심·자제심 당부"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 박원순 서울시장이 "한 달 후 한국 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 하루 800여명에 이를 것으로 예측됐다"며 방역 대책을 강화하겠다고 밝혔다.

박 시장은 22일 서울시청에서 열린 브리핑에서 "지난 4월30일부터 6월11일까지 전국 평균 감염재생산지수(R값)이 1.79로 급격히 증가된 상황"이라며 이같이 말했다.

R값은 환자 1명이 추가로 감염시킬 수 있는 다른 환자의 수를 계산한 수치다. R값이 1을 넘기면 신규 확진자 수가 계속 증가할 수 있다.

박 시장은 "이대로라면 지금이 2차 대유행 한 달 전이라는 것"이라며 "만약 (2차 대유행이 발생해) 여름철이든 또 가을철, 겨울철 독감유행과 겹칠 경우 지금의 의료방역체계가 붕괴되는 최악의 상황을 맞이할 수도 있다"고 강조했다.

이어 '오늘 이후 서울시에서 3일간 일일평균 신규 확진자 수가 30명을 넘어서거나, 병상가동률이 70%에 도달하는 등 공공의료체계에 부담이 될 정도에 이르면 종전의 사회적 거리두기로 돌아갈 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "아직까지는 생활 속 거리두기이지만, 지금부터 시민 여러분께서는 사실상 사회적 거리두기에 준하는 경각심과 자제심을 가져주시길 당부한다"고 호소했다.

지난주 일반 유흥시설 집합금지 명령을 풀고 집합제한으로 완화한 것은 방역 강화 조치와 어긋나는 방향이 아니냐는 질문에 대해서는 "유흥시설을 집합제한으로 바꾼 것은 사실상 방역수칙을 훨씬 더 강화했기 때문"이라며 "실질적으로는 완화했다고 보기 어려울 정도의 조치"라고 답했다.

한편 서울시는 감염병 대응 연구 및 추적관리 역량 강화를 위해 오는 7월부터 역학조사실, 방역관리팀, 감염병 연구센터 등을 신설할 방침이다.

